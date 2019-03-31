2019-03-31T15:29:09+03:00
Экономика

На благоустройство территории у площади Республики в Чебоксарах будет выделено 28,7 миллионов рублей

Работы должны быть выполнены до 15 июля текущего года
Алина ГАБДУЛИНА
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Средства будут выделены из федерального, республиканского и муниципального бюджетовСредства будут выделены из федерального, республиканского и муниципального бюджетовФото: Валерий РОМАНОВ
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Стало известно, что до 15 июля текущего года будет благоустроена территория напротив площади Республики в Чебоксарах. На соответствующие работы из федерального, республиканского и муниципального бюджетов готовы выделить 28,7 миллионов рублей.

Согласно техническому заданию, вместо асфальта на пешеходных дорожках положат тротуарную плитку. Кроме того, на территории появятся площадки отдыха, цветники и газоны, туи, малые архитектурные формы, светильники и световые столбики. Также здесь установят архитектурный объект «Книга».

ИСТОЧНИК KP.RU

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