На трассе в Чувашии рано утром перевернулась иномарка Kia Rio, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 14:27 2019-03-31T14:27:33+03:00

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В воскресенье, 31 марта, на 16 километре трассы А-151 в Цивильском районе Чувашии перевернулась иномарка Kia Rio. ДТП произошло рано утром, в 6.25.

По предварительной информации, водитель легковушки не учел дорожно-метеорологические условия, после чего его автомобиль занесло, и он перевернулся.

Известно, что в салоне иномарки кроме владельца машины находились три пассажира. Всем четверым потребовалась помощь медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU