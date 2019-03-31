На трассе в Чувашии рано утром перевернулась иномарка Kia Rio, есть пострадавшие
Авария произошла на 16 километре трассы А-151
Фото: пресс-служба ГИБДД Чувашии
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В воскресенье, 31 марта, на 16 километре трассы А-151 в Цивильском районе Чувашии перевернулась иномарка Kia Rio. ДТП произошло рано утром, в 6.25.
По предварительной информации, водитель легковушки не учел дорожно-метеорологические условия, после чего его автомобиль занесло, и он перевернулся.
Известно, что в салоне иномарки кроме владельца машины находились три пассажира. Всем четверым потребовалась помощь медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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