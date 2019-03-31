2019-03-31T13:38:57+03:00
Экономика

Счетная палата Татарстана не нашла фактов нецелевого использования бюджета в Набережных Челнах

Проверка осуществлялась за 2017-2018 годы
Алина ГАБДУЛИНА
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Городские ревизоры предъявляли претензии по поводу завышения стоимости работ при реконструкции парка Победы и ремонте подземных переходов, но деньги были возвращены в бюджетГородские ревизоры предъявляли претензии по поводу завышения стоимости работ при реконструкции парка Победы и ремонте подземных переходов, но деньги были возвращены в бюджетФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Счетная палата Татарстана в ходе проверки использования бюджетных средств и муниципальной собственности Набережных Челнов в 2017–2018 годах не обнаружила фактов нецелевого использования бюджета. Об это сообщил аудитор органа внешнего государственного контроля Азат Валеев.

Ранее городские ревизоры предъявляли претензии по поводу завышения стоимости работ при реконструкции парка Победы на 240 тысяч рублей и при ремонте подземных переходов на 2 миллиона рублей. Однако большая часть этих денег позже была возвращена в бюджет татарстанского автограда. А оставшиеся средства пошли на оплату выполненных и неучтенных работ подрядчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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