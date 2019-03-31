В начале апреля в Набережные Челны приедет вице-премьер правительства России Дмитрий Козак

СЕГОДНЯ 12:23 2019-03-31T12:23:02+03:00

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Стало известно, что в первых числах апреля текущего года в Набережные Челны приедет вице-премьер правительства России Дмитрий Козак. Об этом сообщил руководитель исполкома города Ринат Абдуллин на общественных обсуждениях нового генплана.

Причиной рабочего визита Козака станет подготовка к 50-летию завода «КАМАЗ», находящегося в татарстанском автограде.

ИСТОЧНИК KP.RU