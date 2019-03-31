В начале апреля в Набережные Челны приедет вице-премьер правительства России Дмитрий Козак
Визит состоится в рамках подготовки к 50-летию завода «КАМАЗ»
Вице-премьер правительства России Дмитрий КозакФото: Ольга ЕФРЕМОВА
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Стало известно, что в первых числах апреля текущего года в Набережные Челны приедет вице-премьер правительства России Дмитрий Козак. Об этом сообщил руководитель исполкома города Ринат Абдуллин на общественных обсуждениях нового генплана.
Причиной рабочего визита Козака станет подготовка к 50-летию завода «КАМАЗ», находящегося в татарстанском автограде.
ИСТОЧНИК KP.RU