2019-03-31T12:23:02+03:00
Общество

В начале апреля в Набережные Челны приедет вице-премьер правительства России Дмитрий Козак

Визит состоится в рамках подготовки к 50-летию завода «КАМАЗ»
Алина ГАБДУЛИНА
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Вице-премьер правительства России Дмитрий КозакВице-премьер правительства России Дмитрий КозакФото: Ольга ЕФРЕМОВА
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Стало известно, что в первых числах апреля текущего года в Набережные Челны приедет вице-премьер правительства России Дмитрий Козак. Об этом сообщил руководитель исполкома города Ринат Абдуллин на общественных обсуждениях нового генплана.

Причиной рабочего визита Козака станет подготовка к 50-летию завода «КАМАЗ», находящегося в татарстанском автограде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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