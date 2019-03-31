В Казани пройдет конкурс «Ученик года-2019»
В нем примут участие 16 школьников
Известно, что конкурс традиционно проводится в два тураФото: Татьяна Коркина
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Совсем скоро, 4 и 5 апреля, в Казани пройдет конкурс «Ученик года-2019». В результате ранее проведенного районного этапа в финал вышли 16 участников 4-х и 9 — 11-х классов.
Известно, что конкурс традиционно проводится в два тура. На первом - заочном - участники должны написать эссе, на втором - в очном - представить творческую презентацию. Кроме того, школьники поучаствуют в интеллектуальном конкурсе, где должны будут показать свои навыки в ораторском искусстве.
ИСТОЧНИК KP.RU