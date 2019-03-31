В Набережных Челнах прошел отборочный тур конкурса «Коса Закамья – 2019»

СЕГОДНЯ 10:21 2019-03-31T10:21:53+03:00

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В субботу, 30 марта, в Набережных Челнах состоялся отборочный тур конкурса «Коса Закамья – 2019». В нем приняли участие девочки и девушки от 4 до 35 лет. В дальнейшем участницы будут соревноваться в трех возрастных категориях: от 4 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 35 лет, сообщают «Челнинские известия».

Известно, что в ходе мероприятия девочкам сначала замерли длины и толщины кос, после оценили распущенные волосы, а потом и вовсе попросили показать какой-нибудь номер. Участницы отборочного тура пели, танцевали, читали стихотворения, показывали различные миниатюры.

Результаты мероприятия станут известны во вторник, 2 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU