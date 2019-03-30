В Чувашии студента будут судить за расстрел маршрутки и полицейского автомобиля
В Новочебоксарске студента местного техникума обвиняют в хулиганстве с применением оружия.
Как следует из материалов уголовного дела, 31 декабря прошлого года около 16.00 из окна своей квартиры прицельно выстрелил из пневматического пистолета в едущую по дороге маршрутку. Из-за чего у последней было разбито стекло с водительской стороны. Сумма ущерба составила более 2 тысяч рублей.
В тот же день только уже спустя три часа студент снова выстрелил из окна. В этот раз в качестве мишени он выбрал полицейский автомобиль с сотрудниками ГИБДД. Выстрел повредил дверь машины. Ущерб оценили в 500 рублей.
- Обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено и все материалы были направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в прокуратуре Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU