2019-03-30T17:06:06+03:00
Происшествия

В Чувашии студента будут судить за расстрел маршрутки и полицейского автомобиля

Ему вменяют хулиганство
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Парень стрелял из окна своей квартиры.Парень стрелял из окна своей квартиры.
Изменить размер текста:

В Новочебоксарске студента местного техникума обвиняют в хулиганстве с применением оружия.

Как следует из материалов уголовного дела, 31 декабря прошлого года около 16.00 из окна своей квартиры прицельно выстрелил из пневматического пистолета в едущую по дороге маршрутку. Из-за чего у последней было разбито стекло с водительской стороны. Сумма ущерба составила более 2 тысяч рублей.

В тот же день только уже спустя три часа студент снова выстрелил из окна. В этот раз в качестве мишени он выбрал полицейский автомобиль с сотрудниками ГИБДД. Выстрел повредил дверь машины. Ущерб оценили в 500 рублей.

- Обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено и все материалы были направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в прокуратуре Чувашии.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Татарстанец сел пьяным за руль и теперь отправится в колонию строгого режима
В Чувашии сезон охоты на птиц открывается с 20 апреля
В Чувашии на главврача республиканского наркодиспансера завели уголовное дело за ненужную покупку препаратов
В Набережных Челнах торгово-технологический институт превратят в техникум
В Казани пройдут съемки фильма ужасов про Ивана Грозного
В Татарстане к весенней страде 2019 аграрии закупили запчасти для техники на 1,5 миллиарда рублей
Татарстанец, приговоренный к колонии за гибель жены, не скоро там окажется
В Татарстане работы по программе капремонта начались в 19 домах
Бахтияр, Тамина, Альмир и Аэлита: топ редких имен для детей в Казани
Президент России наградил премьер-министра Татарстана Алексея Песошина орденом
В Татарстане военные взорвали лед на реке Берля
АСВ выставило на торги имущество казанского «Анкор Банка» на 670 миллионов рублей
В Татарстане восемь детей и двое взрослых отравились в бассейне
"Это верх цинизма": В Казани на улице Баумана неизвестные вырвали памятную звезду певицы Хании Фархи
В Кремле опровергли информацию о неодобрении Владимиром Путиным проекта ВСМ Москав-Казани
В эту субботу в Татарстне снова ожидают метель и ветер до 20 м/с
Житель Чувашии отбил свою мать у ее сожителя, после чего женщина погибла
Путин наградил мэра Казани Ильсура Метшина орденом "За заслуги перед Отечеством" 3 степени
«Я нигде такой ситуации не видела»: член совета по правам человека при президенте РФ о выселении людей в татарстанском Зеленодольске
Прощание с казанским журналистом Андреем Смирновым пройдет 31 марта в морге БСМП
Празднование Дня Победы 2019 обойдется бюджету Казани в 45,8 миллиона рублей