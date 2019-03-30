Татарстанец сел пьяным за руль и теперь отправится в колонию строгого режима
В Елабуге 36-летний мужчина решил пьяным покататься по ночному городу. Произошло это в конце декабря прошлого года. Он сел за руль и начал колесить, но вскоре его остановили сотрудники ГИБДД. Мужчина не смог им предъявить водительские права, так как их у него не было.
Дело в том, что этого удостоверения татарстанца лишили, когда в суде признали виновным по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Приговор озвучили в октябре того же года. По нему мужчине было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.
В итоге суд учел это, а также то, что татарстанец ранее был еще осужден за преступление против половой неприкосновенности, и приговорил его по совокупности к 1,5 годам колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 11 месяцев. Сообщает Елабужская городская прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU