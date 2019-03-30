В Чувашии сезон охоты на птиц открывается с 20 апреля
С 20 апреля в Чувашии открывается сезон охоты на пернатую дичь. Он продлится 10 дней. Охотникам для добычи птиц необходимо получить разрешение в местной Дирекции по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий.
При этом нужно помнить, что весной запрещен отстрел самок уток, глухарей, тетеревов, рябчиков, лысух, камышниц, серых гусей, вальдшнепа на утренней тяге.
В частности, запрещена охота на гусей на реках, озерах и водохранилищах, а также на их островах, на расстоянии менее 200 метров от уреза воды рек Волга, Сура и образованных ими водохранилищ, в том числе с учетом их весеннего разлива. Лодки и другие плавсредства также запрещены на охоте.
Кроме того, в весенний период запрещена охота с подхода, за исключением охоты на глухаря на току.
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ИСТОЧНИК KP.RU