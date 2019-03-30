В Чувашии на главврача республиканского наркодиспансера завели уголовное дело за ненужную покупку препаратов

СЕГОДНЯ 14:03 2019-03-30T14:03:21+03:00

Утверждается, что он это сделал из корыстной заинтересованности. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Утверждается, что он причинил ущерб бюджету региона на сумму более 2,5 миллионов рублей

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В Чувашии отношении главврача республиканского наркодиспансера было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Так в ходе проверки в указанном медучреждении нашли нарушения при проведении аукциона по закупке дорогих реагентов с коротким сроком годности.

Утверждается, что в 2017 году по результатам аукциона главврач из корыстной заинтересованности решил помочь фирме получить побольше денег. Для этого он заключил с ней контракт на поставку указанных реагентов, когда нужда в них отсутствовала. Из-за чего часть препаратов не была и из-за сроков годности не может быть использована.

- В результате указанных действий главного врача бюджету Чувашии был причинен ущерб на сумму более 2,5 миллионов рублей, - сообщают в прокуратуре республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU