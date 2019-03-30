В Казани пройдут съемки фильма ужасов про Ивана Грозного
Создатели национального славянского хоррора после фильмов «Невеста», «Русалка. Озеро мертвых», «Яга. Кошмар темного леса» и «Вдова» решили снять кино про Ивана Грозного.
В основу сценария нового фильма ужасов лягут мрачные тайны и легенды, которые окружают фигуру русского царя.
Съемки картины пройдут в Казани, а также в Москве – в исторических местах, неразрывно связанных с именем и деяниями Ивана Грозного.
- Запускаемый проект - уникальное соединение фактуры русского Средневековья: боярские палаты, низкие своды, всполохи огней и любимый зрителями во всем мире жанровый аттракцион. Удивительный факт - при создании образа графа Дракулы голливудские кинематографисты использовали образ Ивана Грозного из великой картины Сергея Михайловича Эйзенштейна. Мы очень бережно работаем с историческим материалом и сделаем все возможное, чтобы картина получилась живой, многогранной и по-настоящему страшной, - обещает продюсер фильма Иван Капитонов.
ИСТОЧНИК KP.RU