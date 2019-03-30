В Казани пройдут съемки фильма ужасов про Ивана Грозного

СЕГОДНЯ 12:44 2019-03-30T12:44:42+03:00

Обещается, что фильм будет по-настоящему страшный.

Работы над картиной также запланированы и в Москве

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Создатели национального славянского хоррора после фильмов «Невеста», «Русалка. Озеро мертвых», «Яга. Кошмар темного леса» и «Вдова» решили снять кино про Ивана Грозного.

В основу сценария нового фильма ужасов лягут мрачные тайны и легенды, которые окружают фигуру русского царя.

Съемки картины пройдут в Казани, а также в Москве – в исторических местах, неразрывно связанных с именем и деяниями Ивана Грозного.

- Запускаемый проект - уникальное соединение фактуры русского Средневековья: боярские палаты, низкие своды, всполохи огней и любимый зрителями во всем мире жанровый аттракцион. Удивительный факт - при создании образа графа Дракулы голливудские кинематографисты использовали образ Ивана Грозного из великой картины Сергея Михайловича Эйзенштейна. Мы очень бережно работаем с историческим материалом и сделаем все возможное, чтобы картина получилась живой, многогранной и по-настоящему страшной, - обещает продюсер фильма Иван Капитонов.

ИСТОЧНИК KP.RU