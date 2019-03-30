В Набережных Челнах торгово-технологический институт превратят в техникум
Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт потерял статус высшего учебного заведения. Теперь он будет техникумом.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Согласно документу, это было сделано по предложению Минобрнауки республики.
Все во имя оптимизации и повышения качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также специалистов среднего звена.
Перевод студентов в техникум будет произведен с сохранением условий и программ обучения.
Также указанное постановление дает 30 дней на подготовку перечня специальностей, по которым будет вестись обучение в новом техникуме.
Официальный документ о смене статуса образовательного учреждения в Набережных Челнах вступает в силу с начала нового учебного года, то есть с 1 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU
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