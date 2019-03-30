2019-03-30T12:07:14+03:00
Экономика

В Татарстане к весенней страде 2019 аграрии закупили запчасти для техники на 1,5 миллиарда рублей

В посевной кампании только тракторов будет задействовано 11 тысяч единиц
Олег ЛУГОВОЙ
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Это 82% от необходимой суммы.Это 82% от необходимой суммы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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30 марта на республиканском совещании в Доме правительства глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов сообщил, что в посевной кампании 2019 в поля выйдут 11 тысяч тракторов, 6,3 тысячи сеялок, а также 6,4 тысячи культиваторов.

По словам министра, сейчас готовность тракторов к весенней страде составляет 95%, культиваторов и сеялок - 99%, посевных комплексов - 92%.

При этом для техники уже закуплено запчастей на 1,5 миллиарда рублей. Как сказал Ахметов, это 82% от запланированной суммы.

- Один из самых сложных и трудозатратных работ – это капремонт тракторов. На сегодня осталось отремонтировать 135 энергонасыщенных тракторов, на которые мы опираемся на многих работах в паре с широкозахватными многофункциональными агрегатами и посевными комплексами, - заявил Марат Ахметов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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