2019-03-30T11:16:12+03:00
Происшествия

Татарстанец, приговоренный к колонии за гибель жены, не скоро там окажется

Мужчина расправился с супругой за то, что та была пьяна
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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46-летнего жителя Бавлинского района Татарстана признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего.

Так, в суде было установлено, что в октябре прошлого года в поселке Поповка около дома на улице Буденного мужчина учинил скандал со своей супругой из-за того, что та была пьяна. В результате он жестоко избил женщину. Спустя четыре дня она скончалась в своей квартире.

- Свою вину мужчину полностью признал. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Но мужчина не скоро окажется в местах столь отдаленных. Дело в том, что у него на руках остался несовершеннолетний сын и суд дал ему отсрочку до достижения мальчиком 14-летнего возраста. А это случится лишь в 2023 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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