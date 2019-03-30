2019-03-30T10:52:21+03:00
Общество

В Татарстане работы по программе капремонта начались в 19 домах

Об этом стало известно на очередном республиканском совещании
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: metshin.ruФото: metshin.ru
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В эту субботу на республиканском совещании в Доме правительства первый замглавы Минстроя Татарстана Алексей Фролов сообщил, что в настоящее время работы по программе капремонта начались в 19 многоквартирных домах.

Всего же, по словам чиновника, в планах на этот год провести их в 936 зданиях. Так, на сегодня пройдена экспертиза по 928 домам. По 249-ти уже проведены аукционы и заключены контракты с подрядчиками. А по 667 объектам торги пока только объявлены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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