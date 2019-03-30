2019-03-30T09:32:43+03:00
Общество

Бахтияр, Тамина, Альмир и Аэлита: топ редких имен для детей в Казани

Сотрудники городского ЗАГСа подвели итоги прошедшей недели
Олег ЛУГОВОЙ
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За прошедшую неделю было зарегистрировано появление на свет ровно 400 детей.За прошедшую неделю было зарегистрировано появление на свет ровно 400 детей.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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Так, в отделах ЗАГС столицы Татарстана за прошедшую неделю было зарегистрировано появление на свет ровно 400 детей. При этом 195 из них это мальчики, а 205 – девочки.

Самый миниатюрный ребенок при рождении весил всего 630 граммов, а самый максимальный вес был зафиксирован на отметке в 5 500 граммов.

В традиционном же недельном рейтинге от ЗАГСа Казани популярных имен, которыми горожане нарекали своих новорожденных детей в этот раз оказались: София, Самина, Артем, Амир, Тимур, Камиль, Камилла и Матвей.

В топ же самых редких вошли: Рада, Тамина, Альмир, Артемий, Аэлита, Авелина и Бахтияр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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