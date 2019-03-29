2019-03-29T19:35:39+03:00
Общество

Президент России наградил премьер-министра Татарстана Алексея Песошина орденом

Вместе с ним госнаград удостоились еще пять представителей республики
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: prav.tatarstan.ruФото: prav.tatarstan.ru
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Своим Указом Президент России Владимир Путин наградил премьер-министра Татарстана Алексея Песошина орденом Почета за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Вместе с ним госнаград удостоились еще пять представителей республики: мэр Казани Ильсур Метшин - орден «За заслуги перед Отечеством» III степени; Наиль Ибрагимов – орден Почета; Александр Иванов и Рашат Султанов - почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ»; Сергей Михайлин - «Заслуженный учитель РФ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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