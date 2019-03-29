В Татарстане военные взорвали лед на реке Берля
В эту пятницу, 29 марта, в Кайбицком районе около села Бурундуки военные из Казанского высшего танкового Ордена Жукова Краснознаменного командного училища подорвали лед на реке Берля.
Фото: МЧС Татарстана
Дело в том, что во время паводка при активном таянии снегов она может разлиться и подтопить жилые дома, как это было, например, в прошлом году.
Фото: МЧС Татарстана
На месте военные инженеры за день пробурили во льду шурфы заложили туда 35 килограммов взрывчатых веществ и провели 24 детонации. После чего лед на реке Берля тронулся, и водяной поток пошел по руслу.
Фото: МЧС Татарстана
По словам начальника инженерной службы МЧС Татарстана Георгия Баженова, подобные превентивные мероприятия по благоприятному прохождению весеннего паводка в республике проводятся ежегодно.
Так, этой весной на подрыв льда на реках поступило 16 заявок.
ИСТОЧНИК KP.RU