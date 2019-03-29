В Татарстане военные взорвали лед на реке Берля

СЕГОДНЯ 19:00 2019-03-29T19:00:13+03:00

Это было сделано для того, чтобы во время паводка там не подтопило жилые дома [фото]

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В эту пятницу, 29 марта, в Кайбицком районе около села Бурундуки военные из Казанского высшего танкового Ордена Жукова Краснознаменного командного училища подорвали лед на реке Берля.

Фото: МЧС Татарстана

Дело в том, что во время паводка при активном таянии снегов она может разлиться и подтопить жилые дома, как это было, например, в прошлом году.

Фото: МЧС Татарстана

На месте военные инженеры за день пробурили во льду шурфы заложили туда 35 килограммов взрывчатых веществ и провели 24 детонации. После чего лед на реке Берля тронулся, и водяной поток пошел по руслу.

Фото: МЧС Татарстана

По словам начальника инженерной службы МЧС Татарстана Георгия Баженова, подобные превентивные мероприятия по благоприятному прохождению весеннего паводка в республике проводятся ежегодно.

Так, этой весной на подрыв льда на реках поступило 16 заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU