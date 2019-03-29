2019-03-29T17:42:56+03:00
Происшествия

В Татарстане восемь детей и двое взрослых отравились в бассейне

На месте происшествия работают сотрудники Роспотребнадзора, следственного комитета и поркуратуры
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: prav.tatarstan.ruФото: prav.tatarstan.ru
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Стало известно, что в поселке городского типа Балтаси восемь детей и двое взрослых отравились в бассейне «Дулкын». В центральную районную больницу они были госпитализированы в пятницу, 29 марта. Инцидент произошел приблизительно в 14.00.

Пострадавшие дети – учащие средних школ района от 8 до 12 лет.

- На место происшествия выехали работники районных подразделений прокуратуры, Роспотребнадзора и следственного комитета. В ходе проверки будут выясняться все обстоятельства случившегося, в том числе способствовавшие этому причины и условия,- сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана

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ИСТОЧНИК KP.RU

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