АСВ выставило на торги имущество казанского «Анкор Банка» на 670 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:13 2019-03-29T18:13:59+03:00

На аукционе будут представлены восемь лотов

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Агентство по страхованию вкладов выставило на торги имущество обанкротившегося «Анкор Банка». На аукционе будут представлены восемь лотом на общую сумму 669,9 миллионов рублей.

В частности, на торги будет выставлен земельный участок в Тверской области площадью более 1,5 миллионов квадратных метров. Его начальная цена данного составит 259,7 миллионов рублей.

А за 399,2 миллиона рублей планируется продать права требования к ПАО «Национальная девелоперская компания». Также в число лотов войдут автомобили Land Rover Rang Rover 448DT, Mercedes Benz V250 BLUETEC, Mercedes Benz S350 4 matic, и Skoda Octavia.

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ИСТОЧНИК KP.RU