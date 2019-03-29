АСВ выставило на торги имущество казанского «Анкор Банка» на 670 миллионов рублей
Агентство по страхованию вкладов выставило на торги имущество обанкротившегося «Анкор Банка». На аукционе будут представлены восемь лотом на общую сумму 669,9 миллионов рублей.
В частности, на торги будет выставлен земельный участок в Тверской области площадью более 1,5 миллионов квадратных метров. Его начальная цена данного составит 259,7 миллионов рублей.
А за 399,2 миллиона рублей планируется продать права требования к ПАО «Национальная девелоперская компания». Также в число лотов войдут автомобили Land Rover Rang Rover 448DT, Mercedes Benz V250 BLUETEC, Mercedes Benz S350 4 matic, и Skoda Octavia.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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