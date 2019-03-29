2019-03-29T17:15:31+03:00
Происшествия

"Это верх цинизма": В Казани на улице Баумана неизвестные вырвали памятную звезду певицы Хании Фархи

Инцидент случился средь бела дня [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Хания Фархи скончалась в 2017 году от сердечного приступаХания Фархи скончалась в 2017 году от сердечного приступа
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В пятницу, 29 марта, в центре Казани средь бела дня на пешеходной улице Баумана неизвестные вырвали и похитили памятную звезду известной певицы Хании Фархи. Фото места преступления появилось в социальных сетях и вызвало шквал негодования.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Это верх цинизма, - замечает интернет-пользователь Радомир Левин.

- Ничего человеческого в людях, - вторит ему казанец Александр Байвер.

Кто именно совершил этот дикий поступок - вандалы или фанаты, еще предстоит выяснить. Не исключено, что по данному факту будет возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".

Напомним, известная певица Хания Фархи скончалась в 2017 году от сердечного приступа в Башкортостане. Ей было 57 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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