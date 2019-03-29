2019-03-29T16:50:49+03:00
Общество

В Кремле опровергли информацию о неодобрении Владимиром Путиным проекта ВСМ Москав-Казани

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заметил, что окончательное решение по поводу данного проекта еще не принято
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: из материалов пресс-службФото: из материалов пресс-служб
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В пятницу, 29 марта, появилась информация, что Президент России Владимир Путин не одобрил проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Железнодорожный – Гороховец, которая должна была стать первым участков ВСМ Москва-Казань. Однако чуть позже в Кремле опровергли эту информацию.

Так, пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков заметил, что окончательное решение по поводу данного проекта еще не принято. Он отметил, что в данный момент существуют разные варианты, находящиеся на стадии проработки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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