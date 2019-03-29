В эту субботу в Татарстне снова ожидают метель и ветер до 20 м/с
Согласно прогнозам специалистов Гидрометцентра Татарстана, в эту субботу в республике днем местами ожидаются метель и ветер до 15-20 м/с (в Казани до 15-18 м/с).
Максимум, что покажут столбики термометра, так это от -1 до +4 градусов (в Казани максимум до +2). На дорогах гололедица, местами сильная.
В воскресенье, 31 марта, днем в Татарстане опять же местами ожидаются осадки в виде небольшого дождя и мороси. При этом температура воздуха днем максимум - от +4 до +9 градусов.
Что же касается 1 апреля, то в грядущий понедельник татарстанцев ожидает облачная погода с прояснениями лишь временами будут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер днем умеренный. Максимальная температура воздуха в это время суток от +3 до +8 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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