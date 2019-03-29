Житель Чувашии отбил свою мать у ее сожителя, после чего женщина погибла
В деревне Новое Исаково Урмарского района по подозрению в гибели 56-летней местной жительницы задержан ее 36-летний сын. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».
По версии следствия, поздно вечером 23 марта этого года года в той смой деревне Новое Исаково пьяный подозреваемый пришел в дом к односельчанину, с которым сожительствовала его мать.
Он ударил хозяина обухом топора по голове, а также кулаком по лицу. После он потребовал родительницу пойти с ним домой. Нашел во дворе пластмассовое корыто, посадил ее туда и повез по снегу.
Но по пути веревка оборвалась. Между родственниками вновь вспыхнула ссора. В ходе которой мужчина избил мать и, бросив, ее пошел домой. Женщина от полученных травм вскоре скончалась. Ее тело нашли лишь утром.
- Подозреваемый помещен под стражу. Расследование продолжается, - сообщили в СУ СКР Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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