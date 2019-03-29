Путин наградил мэра Казани Ильсура Метшина орденом "За заслуги перед Отечеством" 3 степени

СЕГОДНЯ 15:26 2019-03-29T15:26:02+03:00

Причиной этому послужили большой вклад в социально-экономическое развитие столицы Татарстана и многолетняя добросовестная работа

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Мэр Казани Ильсур Метишин награжден орденом "За заслуги перед отечеством" 3 степени. Соответствующий указ Президента России Владимира Путина появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, причиной награждения Метшина стали большой вклад в социально-экономическое развитие столицы Татарстана и многолетняя добросовестная работа.

В пополнившейся "копилке" наград мэра Казани уже имеется орден Почета Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, орден «Во имя России» с занесением имени в «Летопись славных имен и деяний во имя России» и татарстанский орден "Дуслык".

Кроме того Метшин награждался медалями «За заслуги перед Республикой Татарстан», «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г.Сочи», «25 лет вывода войск из Афганистана», «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан», «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в Казани», «В память 1000-летия Казани» и «За доблестный труд».

ИСТОЧНИК KP.RU