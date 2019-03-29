2019-03-29T15:26:02+03:00
Общество

Путин наградил мэра Казани Ильсура Метшина орденом "За заслуги перед Отечеством" 3 степени

Причиной этому послужили большой вклад в социально-экономическое развитие столицы Татарстана и многолетняя добросовестная работа
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба мэрии КазаниФото: пресс-служба мэрии Казани
Изменить размер текста:

Мэр Казани Ильсур Метишин награжден орденом "За заслуги перед отечеством" 3 степени. Соответствующий указ Президента России Владимира Путина появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, причиной награждения Метшина стали большой вклад в социально-экономическое развитие столицы Татарстана и многолетняя добросовестная работа.

В пополнившейся "копилке" наград мэра Казани уже имеется орден Почета Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, орден «Во имя России» с занесением имени в «Летопись славных имен и деяний во имя России» и татарстанский орден "Дуслык".

Кроме того Метшин награждался медалями «За заслуги перед Республикой Татарстан», «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г.Сочи», «25 лет вывода войск из Афганистана», «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан», «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в Казани», «В память 1000-летия Казани» и «За доблестный труд».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане военные взорвали лед на реке Берля
АСВ выставило на торги имущество казанского «Анкор Банка» на 670 миллионов рублей
В Татарстане восемь детей и двое взрослых отравились в бассейне
"Это верх цинизма": В Казани на улице Баумана неизвестные вырвали памятную звезду певицы Хании Фархи
В Кремле опровергли информацию о неодобрении Владимиром Путиным проекта ВСМ Москав-Казани
В эту субботу в Татарстне снова ожидают метель и ветер до 20 м/с
Житель Чувашии отбил свою мать у ее сожителя, после чего женщина погибла
«Я нигде такой ситуации не видела»: член совета по правам человека при президенте РФ о выселении людей в татарстанском Зеленодольске
Прощание с казанским журналистом Андреем Смирновым пройдет 31 марта в морге БСМП
Празднование Дня Победы 2019 обойдется бюджету Казани в 45,8 миллиона рублей