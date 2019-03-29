2019-03-29T14:44:06+03:00
Общество

Прощание с казанским журналистом Андреем Смирновым пройдет 31 марта в морге БСМП

Начало в 10.40
Лика ИСАЕВА
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Андрею Смирнову было 45 летАндрею Смирнову было 45 летФото: из личного архива
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Родственники и коллеги журналиста Андрея Смирнова, скончавшегося в Казани 29 марта после продолжительной болезни, сообщили о дате и месте прощания с ним.

Церемония прощания пройдет 31 марта в 10.40 в морге БСМП, по адресу улица Маршала Чуйкова, дом 54.

На официальной странице издания "КоммерсантЪ" опубликованы трогательные слова об Андрее:

"Мало кто знал, что последние полгода он борется с раком, проходит изнурительные курсы лечения, химию. Последние месяцы он был прикован к постели и очень слаб, к тому же знал, что прогнозы совсем неутешительные, но все равно искал темы и писал для «Ъ». До последнего."

ИСТОЧНИК KP.RU

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