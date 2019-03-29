Прощание с казанским журналистом Андреем Смирновым пройдет 31 марта в морге БСМП
Родственники и коллеги журналиста Андрея Смирнова, скончавшегося в Казани 29 марта после продолжительной болезни, сообщили о дате и месте прощания с ним.
Церемония прощания пройдет 31 марта в 10.40 в морге БСМП, по адресу улица Маршала Чуйкова, дом 54.
На официальной странице издания "КоммерсантЪ" опубликованы трогательные слова об Андрее:
"Мало кто знал, что последние полгода он борется с раком, проходит изнурительные курсы лечения, химию. Последние месяцы он был прикован к постели и очень слаб, к тому же знал, что прогнозы совсем неутешительные, но все равно искал темы и писал для «Ъ». До последнего."
ИСТОЧНИК KP.RU
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