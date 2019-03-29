2019-03-29T14:54:39+03:00
Общество

«Я нигде такой ситуации не видела»: член совета по правам человека при президенте РФ о выселении людей в татарстанском Зеленодольске

По мнению Натальи Евдокомивой, в республике нарушается федеральное законодательство
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: kazanreporter.ruФото: kazanreporter.ru
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В Казань приехали члены совета по правам человека при президенте (СПЧ) России, чтобы выслушать жалобы «аварийщиков».

Причиной визита стали постоянные выселения в Зеленодольске. Людей через суд оставляют без жилья.

Члены СПЧ отметили, что решение заменить квадратные метры аварийного жилья на их стоимость, при этом по довольно странному установлению, было придумано только в Татарстане и не является верным.

По закону «аварийщикам» предлагают либо равноценное по площади жилье, либо выкупную стоимость. В первоначальной программе была обозначена сумма в 20,7 тысячи рублей за квадратный метр. В Татарстане же люди получают максимум 11 тысяч. Данная сумма, якобы, определена «Протоколом совещания Кабмина РТ от 25.12.2013 номер ИХ-12-378». Но этот документ нигде не публиковался, а после и вовсе был отменен.

- С моей точки зрения, нарушается федеральное законодательство. Мало того, что это незаконно, это просто несправедливо! Я нигде такой ситуации не видела, - цитирует члена президиума СПЧ Наталью Евдокимову «Казанский репортер».

ИСТОЧНИК KP.RU

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