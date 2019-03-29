Ряд домов Кировского района Казани оставят без воды почти на двое суток

СЕГОДНЯ 13:32 2019-03-29T13:32:08+03:00

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Так, с 23.00 3 апреля до 21.00 5 апреля воды не будет по адресам: ул.2-я Аракчинская, частные жилые дома с №1 по №53, ул.Алафузова, 18в, ул.Боевая, дома с №53 по №117, четные номера домов от дома №70 по дом №118, ул.Гладилова,17а, 24 (школа №81), 26, 33, 35, ул.Кожевенная, все частные жилые дома и дом №46, ул.Краснококшайская, 43, 43а, 43б, 43в, 43г, 43е, 45, 47, 49, 53, 55, 54, 56, 58, 60, 62, 66/2, 72, ул.Кызыл Армейская, дома с №1 по №27, ул.Нижнезареченская Дамба, 1, ул.Односторонка Гривки, 1, 1а, 1а/1, 1а/2, 1б, 1в, ул.Речная, 1, ул.Табейкина, частные дома и дома №№17 и 19а, ул.Энгельса, 1, 7, 12, 14, 16а, 16б, 18, 20, ул.Ягодинская, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, и в домах по улицам: Архангельская, Архангельский переулок, Зилантьева гора, Набережная, Поселковая, Узенькая.

На это же время запланировано понижение давления по адресам: ул.Адмиралтейская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ул.Мало-Московская, 12 (школа №15), 24а, 26, 31, 32, 35, 37, ул.Речная, 13, ул.Урицкого, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 11 и во всех домах по улицам: Жуковка, Красного Химика, Поселковая.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU