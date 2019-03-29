Празднование Дня Победы 2019 обойдется бюджету Казани в 45,8 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:56 2019-03-29T13:56:05+03:00

Торжества пройдут на площадях Тысячелетия и Свободы, в КРК "Пирамида" и парке Победы

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На организацию и проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Казани потратят более 45,8 миллионов рублей. Деньги будут выделены из бюджета города. Тендер появился на сайте госзакупок.

Торжества пройдут на площадях Тысячелетия и Свободы, в КРК "Пирамида" и парке Победы. Также мемориальные мероприятия проведут на Арском и Архангельском кладбищах. Кроме того, 9 мая в Казани состоятся традиционная акция "Бессмертный полк".

Выделенные же на тендер деньги, в частности, пойдут на предоставление сценических конструкций, различного оборудования, монтаж декораций, оформление сцен спецэффектами, шатров для артистов, мобильных туалетных кабин, фото- и видеосъемки мероприятия.

Помимо этого средства из бюджета будут направлены на организацию приема ветеранов, цветы, венки, георгиевские ленты, открытки, баннеры, установку временных дорожных знаков, перевозку артистов, гонорары и салют.

ИСТОЧНИК KP.RU