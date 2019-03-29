Главбух Минспорта Чувашии, которую обвиняют в растрате, пыталась уничтожить документы

СЕГОДНЯ 13:08 2019-03-29T13:08:09+03:00

Уставлено, что Вера Яковлева оплачивала себе услуги сотовой связи из местного бюджета

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Стало известно, что во вторник, 26 марта сотрудники министерства спорта Чувашии пресекли попытку уничтожения главбухом ведомства ряда документов и их вынос из здания.

Напомним, главбух минспорта Чувашии Вера Яковлева обвиняется в растрате бюджетных денег. Установлено, что она в течение года оплачивала себе услуги сотовой связи из бюджета республики. 25 марта Следственный комитет возбудил в отношении женщины уголовное дело.

- По факту попытки уничтожения и хищения бухгалтерских документов Минспорта Чувашии обратилось в правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU