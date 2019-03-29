2019-03-29T12:02:45+03:00
Происшествия

Задержана соучастница Семена Млодика, которого осудили в Чувашии за мошенничество на 273 миллиона рублей

Утверждается, что находившаяся до этого времени в розыске Светлана Романова была задействована в выводе денег из ЗАО «Промтрактор-Вагон»
Олег ЛУГОВОЙ
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Женщину нашли в городе Красногорск Московской области.Женщину нашли в городе Красногорск Московской области.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Стало известно, что в городе Красногорск Московской области была задержана Светлана Романова. Она находилась в розыске с 2012 года. По версии следствия, она является соучастницей схемы по выводу денег из чувашского ЗАО «Промтрактор-Вагон». Тогда всего за три дня предприятие лишилось 273 миллионов рублей.

Напомним, главного фигуранта дела Семена Млодика и уже бывшего председателя совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон» в 2015-ом за вывод этой огромной суммы и легализацию приговорили к 5 годам колонии общего режима.

Как следует из материалов уголовного дела, Романова, являясь бывшим генеральным директором ООО «РЖДС-регион», по сговору с Млодиком через заведомо невыгодные сделки вывели через ряд фирм-посредников из ЗАО «Промтрактор-Вагон» 273 миллиона рублей.

- Местонахождение Романовой было установлено сотрудниками управления уголовного розыска МВД Чуваши вместе с коллегами из Главного управления МВД Москвы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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