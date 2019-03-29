В Татарстане ищут 23-летнего парня, который вышел из дома поздно вечером и пропал
26 марта в Казани пропал 23-летний Аркадий Цыганов. Молодой человек вышел из дома в поселке Борисоглебск в 22.00 и не вернулся обратно по сей день. В последний раз его видели на улице Максимова в Казани.
Известно, что Аркадий ростом порядка 184 сантиметров имеет карие глаза и короткие темно-коричневые волосы с челкой. На момент пропажи он был одет в удлиненную черную плащевую куртку, темно-синие джинсы и такого же цвета кроссовки. Помимо этого, с собой у парня был большой темно-синий рюкзак с серыми вставками.
Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении Аркадии, просьба сообщить об это по телефонам 8(800)-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»