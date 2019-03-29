В Татарстане ищут 23-летнего парня, который вышел из дома поздно вечером и пропал

СЕГОДНЯ 12:28 2019-03-29T12:28:32+03:00

В последний раз Аркадия Цыганова видели на улице Максимова в Казани

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26 марта в Казани пропал 23-летний Аркадий Цыганов. Молодой человек вышел из дома в поселке Борисоглебск в 22.00 и не вернулся обратно по сей день. В последний раз его видели на улице Максимова в Казани.

Известно, что Аркадий ростом порядка 184 сантиметров имеет карие глаза и короткие темно-коричневые волосы с челкой. На момент пропажи он был одет в удлиненную черную плащевую куртку, темно-синие джинсы и такого же цвета кроссовки. Помимо этого, с собой у парня был большой темно-синий рюкзак с серыми вставками.

Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении Аркадии, просьба сообщить об это по телефонам 8(800)-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU