2019-03-29T12:28:32+03:00
Происшествия

В Татарстане ищут 23-летнего парня, который вышел из дома поздно вечером и пропал

В последний раз Аркадия Цыганова видели на улице Максимова в Казани
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: ПСО Лиза АлертФото: ПСО Лиза Алерт
Изменить размер текста:

26 марта в Казани пропал 23-летний Аркадий Цыганов. Молодой человек вышел из дома в поселке Борисоглебск в 22.00 и не вернулся обратно по сей день. В последний раз его видели на улице Максимова в Казани.

Известно, что Аркадий ростом порядка 184 сантиметров имеет карие глаза и короткие темно-коричневые волосы с челкой. На момент пропажи он был одет в удлиненную черную плащевую куртку, темно-синие джинсы и такого же цвета кроссовки. Помимо этого, с собой у парня был большой темно-синий рюкзак с серыми вставками.

Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении Аркадии, просьба сообщить об это по телефонам 8(800)-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин наградил мэра Казани Ильсура Метшина орденом "За заслуги перед Отечеством" 3 степени
«Я нигде такой ситуации не видела»: член совета по правам человека при президенте РФ о выселении людей в татарстанском Зеленодольске
Прощание с казанским журналистом Андреем Смирновым пройдет 31 марта в морге БСМП
Празднование Дня Победы 2019 обойдется бюджету Казани в 45,8 миллиона рублей
Ряд домов Кировского района Казани оставят без воды почти на двое суток
Главбух Минспорта Чувашии, которую обвиняют в растрате, пыталась уничтожить документы
Задержана соучастница Семена Млодика, которого осудили в Чувашии за мошенничество на 273 миллиона рублей
Хоккеисты "Ак Барса" сядут за руль такси
Предприятия и инвесторы вложат более 10 миллиардов рублей в развитие ЖКХ Казани
С 1 апреля в Чебоксарах изменяется начальный пункт отправления 7 автобусов
В Йошкар-Оле КАМАЗ подбил автобус, пострадали два человека
ВСМ до Казани не получила одобрения Владимира Путина
В Казани в аварии двух иномарок пострадала пятилетняя пассажирка
Казанский аэропорт переходит на летний график
В Казани пройдет предпоказ мультфильма "Потерянное звено"
Билайн предлагает клиентам дополнительный трафик и бесплатный интернет за сон и digital-детокс
Антимонопольщики завели дело на Фонд социального страхования Татарстана
В Казани будут судить лже-бизнесмена за обман на 17 миллионов рублей
«Вместе в цифровое будущее»: Татарстан лидирует
В 2018 году из бюджета Татарстана было выделено 422,6 миллиона рублей на покупку школьных учебников
Жителя Чувашии заподозрили в распространении подросткового порно
В Набережных Челнах на Крестовоздвиженскую церквь установили купол с крестом
Со 2 апреля возобновляется прямое авиасообщение между Казанью и Ярославлем