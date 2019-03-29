2019-03-29T11:40:29+03:00
Добрые дела

Хоккеисты "Ак Барса" сядут за руль такси

Все заработанные средства они перечислят в фонд Анжелы Вавиловой
Лика ИСАЕВА
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Вот так вызовешь автомобиль, а приедет Зарипов!Вот так вызовешь автомобиль, а приедет Зарипов!Фото: Из материалов пресс-службы
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Хоккейный клуб "Ак Барс" устраивает благотворительную акцию. В понедельник, 1 апреля, жители Казани с 13.00 и до 18.00 могут вызвать такси, и, если им повезет, то до точки назначения их домчит один из игроков клуба. Тариф, который будет действовать на этот момент, получил название "ХК "Ак Барс".

- Во время поездки хоккеисты пообщаются с болельщиками, а после – сфотографируются с ними и дадут автограф, - сообщает пресс-служба клуба.

На заказ приедет ближайшая свободная машина с одним из игроков за рулем. В акции будут участвовать 20 игроков, и на линии будут 20 машин. Есть и ограничения - совершить поездку с водителем-хоккеистом можно можно будет только один раз.

Все заработанные водителями-хоккеистами деньги будут перечислены в благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой

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ИСТОЧНИК KP.RU

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