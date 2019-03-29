Хоккеисты "Ак Барса" сядут за руль такси

СЕГОДНЯ 11:40 2019-03-29T11:40:29+03:00

Вот так вызовешь автомобиль, а приедет Зарипов! Фото: Из материалов пресс-службы

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Хоккейный клуб "Ак Барс" устраивает благотворительную акцию. В понедельник, 1 апреля, жители Казани с 13.00 и до 18.00 могут вызвать такси, и, если им повезет, то до точки назначения их домчит один из игроков клуба. Тариф, который будет действовать на этот момент, получил название "ХК "Ак Барс".

- Во время поездки хоккеисты пообщаются с болельщиками, а после – сфотографируются с ними и дадут автограф, - сообщает пресс-служба клуба.

На заказ приедет ближайшая свободная машина с одним из игроков за рулем. В акции будут участвовать 20 игроков, и на линии будут 20 машин. Есть и ограничения - совершить поездку с водителем-хоккеистом можно можно будет только один раз.

Все заработанные водителями-хоккеистами деньги будут перечислены в благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой

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ИСТОЧНИК KP.RU