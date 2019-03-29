Предприятия и инвесторы вложат более 10 миллиардов рублей в развитие ЖКХ Казани

СЕГОДНЯ 11:35 2019-03-29T11:35:50+03:00

Сама же столица Татарстана направит в программу 300 тысяч рублей Фото: Елизавета ОСИПОВА

Это поможет к 2021 году отремонтировать в городе 598 многоквартирных домов

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Исполком Казани утвердил программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Казани на 2019−2021 годы». Согласно ей, предприятия и инвесторы выложат более 10 миллиардов рублей на развитие ЖКХ города. Сама же столица Татарстана направит в программу 300 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась в сборнике документов, опубликованном на сайте мэрии Казани.

Известно, что данный шаг позволит к 2021 году капитально отремонтировать 598 многоквартирных домов и сократить на 8% количество жалоб от горожан по вопросам неудовлетворительно оказываемых жилищно-коммунальных услуг в сравнении с базовым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU