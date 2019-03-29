В Йошкар-Оле КАМАЗ подбил автобус, пострадали два человека

СЕГОДНЯ 10:45 2019-03-29T10:45:51+03:00

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ДТП произошло на Красноармейской улице в Йошкар-Оле 28 марта в 15.20. По предварительным данным, на скорости у КАМАЗа, проезжающего мимо автобуса, высаживающего пассажиров на остановке, самопроизвольно выдвинулся аутригер - опора для устойчивости. Эта опора стала причиной ДТП - она врезалась в микроавтобус "Фиат Дукато".

- В результате аварии в больницу доставлен пассажир автобуса, 14-летней школьнице назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Марий Эл.

КАМАЗом управлял 29-летний водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU