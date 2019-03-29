2019-03-29T11:05:53+03:00
Общество

С 1 апреля в Чебоксарах изменяется начальный пункт отправления 7 автобусов

Они будут отправляться в районы Чувашии с переулка Бабушкина
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что с 1 апреля в столице Чувашии семь автобусов будут отправляться в районы республики с другого пункта. Речь идет об автобусах № 252, 217, 321, 137, 148, 230 и 330. Каждый из них будет начинать свое движение с диспетчерско-кассового пункта по адресу: переулок Бабушкина, 8А.

Отметит, что маршрут №252 следует из Чебоксар в Малдыкасы, №217 – в Вурумсют, №321 – в Яныши, №137 – в Цивильск и Конары, №148 – в Малое Янгорчино, №230 – в Аксарино и Сятракасы, №330 – в Синьял-Покровское.

При этом само расписание останется прежним. Маршруты с диспетчерско-кассового пункта будут проезжать через Пригородный автовокзал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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