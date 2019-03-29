ВСМ до Казани не получила одобрения Владимира Путина
Стало известно, что Президент России Владимир Путин не одобрил проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Железнодорожный-Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва-Казань. Об этом сообщает «Комерсантъ», отмечая, что формальное решение еще не принято.
Причиной такого решения стал тот факт, что глава страны считает проект ВСМ Москва-Казань нецелесообразным и склоняется к варианту скоростной автотрассы в столицу Татарстана. Об этом, по информации издания, Путин заявил на своей последней встрече с профильным вице-премьером Максимом Акимовым.
Отметим, совещание по ВСМ Москва-Казань с участием Президента России, глав причастных ведомств и гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова назначено на 11 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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