2019-03-29T10:37:06+03:00
Общество

ВСМ до Казани не получила одобрения Владимира Путина

Президент России считает этот проект нецелесообразным и склоняется к варианту скоростной автотрассы
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Совещание по ВСМ с участием президента назначено на 11 апреляСовещание по ВСМ с участием президента назначено на 11 апреляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Стало известно, что Президент России Владимир Путин не одобрил проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Железнодорожный-Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва-Казань. Об этом сообщает «Комерсантъ», отмечая, что формальное решение еще не принято.

Причиной такого решения стал тот факт, что глава страны считает проект ВСМ Москва-Казань нецелесообразным и склоняется к варианту скоростной автотрассы в столицу Татарстана. Об этом, по информации издания, Путин заявил на своей последней встрече с профильным вице-премьером Максимом Акимовым.

Отметим, совещание по ВСМ Москва-Казань с участием Президента России, глав причастных ведомств и гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова назначено на 11 апреля.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ВСМ Москва-Казань»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Йошкар-Оле КАМАЗ подбил автобус, пострадали два человека
В Казани в аварии двух иномарок пострадала пятилетняя пассажирка
Казанский аэропорт переходит на летний график
В Казани пройдет предпоказ мультфильма "Потерянное звено"
Билайн предлагает клиентам дополнительный трафик и бесплатный интернет за сон и digital-детокс
Антимонопольщики завели дело на Фонд социального страхования Татарстана
В Казани будут судить лже-бизнесмена за обман на 17 миллионов рублей
«Вместе в цифровое будущее»: Татарстан лидирует
В 2018 году из бюджета Татарстана было выделено 422,6 миллиона рублей на покупку школьных учебников
Жителя Чувашии заподозрили в распространении подросткового порно
В Набережных Челнах на Крестовоздвиженскую церквь установили купол с крестом
Со 2 апреля возобновляется прямое авиасообщение между Казанью и Ярославлем