2019-03-29T10:05:00+03:00
Происшествия

В Казани в аварии двух иномарок пострадала пятилетняя пассажирка

Женщина-водитель выехала на "красный" на светофоре
Лика ИСАЕВА
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На месте ДТП оказалось две пострадавших.На месте ДТП оказалось две пострадавших.Фото: Из материалов пресс-службы
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Авария с участием двух иномарок произошла 28 марта в 22.30 на перекрестке улиц Оренбургский тракт - Даурская в Приволжском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 31-летняя женщина-водитель автомобиля "Ниссан Жук" выехала на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с автомобилем "Рено Дастер". Этой французской иномаркой управляла ее ровесница.

- В результате ДТП женщина-водитель автомобиля "Ниссан Жук" получила ушиб головы, пятилетняя пассажирка автомобиля "Рено Дастер" госпитализирована с ушибом почки, она находилась в детском удерживающем устройстве, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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