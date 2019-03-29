В Казани в аварии двух иномарок пострадала пятилетняя пассажирка
Авария с участием двух иномарок произошла 28 марта в 22.30 на перекрестке улиц Оренбургский тракт - Даурская в Приволжском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 31-летняя женщина-водитель автомобиля "Ниссан Жук" выехала на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с автомобилем "Рено Дастер". Этой французской иномаркой управляла ее ровесница.
- В результате ДТП женщина-водитель автомобиля "Ниссан Жук" получила ушиб головы, пятилетняя пассажирка автомобиля "Рено Дастер" госпитализирована с ушибом почки, она находилась в детском удерживающем устройстве, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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