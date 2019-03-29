Казанский аэропорт переходит на летний график
Уже с воскресенья, 31 марта, по 26 октября авиаперевозки из Международного аэропорта "Казань" будут осуществляться по летнему расписанию. Пассажиров ждет открытие новых рейсов и увеличение числа вылетов по уже имеющимся направлениям.
Внутренние перелеты открываются новым рейсом Казань-Астрахань с вылетами по вторникам, четвергам и воскресеньям. В маршрутную сеть аэропорта добавляется новое направление Казань-Калуга. Авиаперевозчик также увеличивает число вылетов в Екатеринбург – теперь на ежедневной основе. Увеличится и количество рейсов в Санкт-Петербург.
В южном направлении будут чаще летать в Симферополь, Сочи, Краснодар и Анапу.
Возрастает число вылетов в Барнаул, Новосибирск, Ноябрьск, Новый Уренгой и Томск.
Увеличатся рейсы в Турцию - в Стамбул, Даламан, Бодрум, Аланья
Сохранятся полеты в Тегеран, в Худжанд.
Ещё одной новостью сезона является трёхкратное увеличение числа рейсов в неделю в грузинский Батуми.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Экономика: транспорт»