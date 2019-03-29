2019-03-29T09:17:07+03:00
Общество

Казанский аэропорт переходит на летний график

Увеличивается количество рейсов почти по всем направлениям полетов
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Казанский аэропорт переходит на летнее расписаниеКазанский аэропорт переходит на летнее расписаниеФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Уже с воскресенья, 31 марта, по 26 октября авиаперевозки из Международного аэропорта "Казань" будут осуществляться по летнему расписанию. Пассажиров ждет открытие новых рейсов и увеличение числа вылетов по уже имеющимся направлениям.

Внутренние перелеты открываются новым рейсом Казань-Астрахань с вылетами по вторникам, четвергам и воскресеньям. В маршрутную сеть аэропорта добавляется новое направление Казань-Калуга. Авиаперевозчик также увеличивает число вылетов в Екатеринбург – теперь на ежедневной основе. Увеличится и количество рейсов в Санкт-Петербург.

В южном направлении будут чаще летать в Симферополь, Сочи, Краснодар и Анапу.

Возрастает число вылетов в Барнаул, Новосибирск, Ноябрьск, Новый Уренгой и Томск.

Увеличатся рейсы в Турцию - в Стамбул, Даламан, Бодрум, Аланья

Сохранятся полеты в Тегеран, в Худжанд.

Ещё одной новостью сезона является трёхкратное увеличение числа рейсов в неделю в грузинский Батуми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экономика: транспорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Йошкар-Оле КАМАЗ подбил автобус, пострадали два человека
ВСМ до Казани не получила одобрения Владимира Путина
В Казани в аварии двух иномарок пострадала пятилетняя пассажирка
В Казани пройдет предпоказ мультфильма "Потерянное звено"
Билайн предлагает клиентам дополнительный трафик и бесплатный интернет за сон и digital-детокс
Антимонопольщики завели дело на Фонд социального страхования Татарстана
В Казани будут судить лже-бизнесмена за обман на 17 миллионов рублей
«Вместе в цифровое будущее»: Татарстан лидирует
В 2018 году из бюджета Татарстана было выделено 422,6 миллиона рублей на покупку школьных учебников
Жителя Чувашии заподозрили в распространении подросткового порно
В Набережных Челнах на Крестовоздвиженскую церквь установили купол с крестом
Со 2 апреля возобновляется прямое авиасообщение между Казанью и Ярославлем