Казанский аэропорт переходит на летний график

СЕГОДНЯ 09:17 2019-03-29T09:17:07+03:00

Увеличивается количество рейсов почти по всем направлениям полетов

Изменить размер текста: A A

Уже с воскресенья, 31 марта, по 26 октября авиаперевозки из Международного аэропорта "Казань" будут осуществляться по летнему расписанию. Пассажиров ждет открытие новых рейсов и увеличение числа вылетов по уже имеющимся направлениям.

Внутренние перелеты открываются новым рейсом Казань-Астрахань с вылетами по вторникам, четвергам и воскресеньям. В маршрутную сеть аэропорта добавляется новое направление Казань-Калуга. Авиаперевозчик также увеличивает число вылетов в Екатеринбург – теперь на ежедневной основе. Увеличится и количество рейсов в Санкт-Петербург.

В южном направлении будут чаще летать в Симферополь, Сочи, Краснодар и Анапу.

Возрастает число вылетов в Барнаул, Новосибирск, Ноябрьск, Новый Уренгой и Томск.

Увеличатся рейсы в Турцию - в Стамбул, Даламан, Бодрум, Аланья

Сохранятся полеты в Тегеран, в Худжанд.

Ещё одной новостью сезона является трёхкратное увеличение числа рейсов в неделю в грузинский Батуми.

ИСТОЧНИК KP.RU