В Казани пройдет предпоказ мультфильма "Потерянное звено"

СЕГОДНЯ 08:39 2019-03-29T08:39:49+03:00

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В Казани на сутки раньше официальной премьеры покажут мультфильм "Потерянное звено". Отважный исследователь, сэр Лайонел Фрост, учёный и путешественник, всю свою жизнь посвятивший одной цели – поискам фантастических тварей из сказок и легенд. Удача улыбается ему в Новом Свете, где он наконец-то встречает легендарного Бигфута (известного также, как Саскватч, Йети, Снежный Человек и Потерянное Звено эволюционной теории). Научное открытие оказывается милейшим и дружелюбным существом, и к тому же – очень одиноким: он остался последним из своих сородичей. Лайонел Фрост решает помочь своему новому другу в поисках его дальних родственников, и они отправляются на другой конец света – в горы Тибета, где, если верить слухам, в легендарной долине Шангри-Ла можно встретить уцелевших йети. Их путешествие не обойдется без приключений, ведь у сэра Лайонела есть немало заклятых врагов, которые хотят во что бы то ни стало помешать ему достичь своей цели.

ИСТОЧНИК KP.RU