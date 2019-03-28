2019-03-28T19:34:18+03:00
Общество

Билайн предлагает клиентам дополнительный трафик и бесплатный интернет за сон и digital-детокс

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) представляет новые сервисы, созданные для повышения качества жизни россиян. Клиенты Билайн смогут получать до 6 Гб дополнительного интернет-трафика каждый месяц или бесплатно раздавать интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.

Теперь пользователи тарифной линейки «ВСЁмоё!» и «Всё в одном» могут обменивать не только свои шаги на интернет-трафик, но и получать дополнительные гигабайты за 8 часов сна и отказ от использования мобильного телефона в течение 2 часов в рамках новых акций «Гиги за сон» и «Гиги за детокс». Участие в акциях также доступно клиентам новых тарифов Билайн – «Анлим», «Супер Анлим» и «Первые гиги».

Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «ВымпелКом»:

«В прошлом году Билайн представил необычную для оператора связи опцию, предложив россиянам превратить шаги в мегабайты мобильного интернета. И клиенты ответили нам взаимностью: участниками акции стало более полумиллиона человек, а количество мемов с упоминанием «Гиги за шаги» заполнило собой интернет-пространство. Мы ценим партнерские отношения с клиентами и хотим, чтобы время, которые они проводят с нами, было максимально ярким и длилось как можно дольше. Мы видим, насколько сейчас важны и продолжительный сон, и digital-детокс и предложили нашим пользователям в простой и интересной форме вырабатывать полезные привычки и получать за это бонусы».

Чтобы принять участие в акциях, клиентам достаточно высыпаться не менее 8 часов в сутки и / или же не пользоваться телефоном минимум 2 часа каждый день. За выполненные условия по каждой акции будет начисляться 50 Мб дополнительного трафика к основному пакету, а для пользователей тарифов с безлимитным интернетом будет открыта возможность бесплатно делиться интернет-трафиком с другими устройствами один час в сутки. Условия популярной акции «Гиги за шаги» сохраняются: за 10 000 шагов ежедневно начисляются 100 Мб дополнительного трафика.

Участвуя сразу в трех акциях, клиенты пакетных тарифов Билайн могут получить до 6Гб дополнительного интернет трафика в месяц.

Начисление интернет-трафика происходит по факту выполнения условий при положительном балансе счета. 1 час бесплатной раздачи интернета предоставляется только один раз в сутки. В конце месяца неизрасходованные бонусные мегабайты обнуляются.

Акции доступны для клиентов новых тарифов «Анлим», «Супер Анлим», «Первые гиги», а также для предложений 2018 года, среди которых тарифная линейка «ВСЁмоё!», «Анлим» и «ВСЁ в одном». Акции действуют с 27.03.2019 по 31.12.2019 во всех регионах России, за исключением Чукотского АО, республики Крым и города Севастополь.

Более подробная информация об акциях и организаторе доступна на сайте, а также в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+).

ИСТОЧНИК KP.RU

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