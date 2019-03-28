2019-03-28T19:06:54+03:00
Общество

Антимонопольщики завели дело на Фонд социального страхования Татарстана

Организацию заподозрили в дроблении госконтрактов, чтобы не проводить торги
Олег ЛУГОВОЙ
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Специалисты татарстанской антимонопольной службы заподозрили республиканский Фонд социального страхования (ФСС) в нарушении федерального закона «О защите конкуренции» и возбудили в отношении организации дело.

Как утверждают антимонопольщики, в 2016-2018 годах татарстанским ФСС были без торгов были заключены 80 госконтрактов. Вроде бы позволительно - каждый на сумму менее 100 тысяч рублей.

Но эти заключенные в основном с республиканскими санаториями договора были восприняты как дробление более крупных контрактных сумм ради того, чтобы не проводить, как это положено по закону, торги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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