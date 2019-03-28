В Казани будут судить лже-бизнесмена за обман на 17 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:48 2019-03-28T18:48:41+03:00

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53-летнего жителя Казани обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности и в особо крупном мошенничестве.

Как следует из материалов уголовного дело, с 2012 по 2013 года мужчина, не являясь бизнесменом, заключал договора с гражданами на строительство одноэтажных домов и продажу их вместе с землей. Вот только о том, что он никакой не бизнесмен и что «продаваемые» им земли относятся к сельхозугодиям, обвиняемый умалчивал. Да и, в принципе, свои обещания он выполнять не собирался. Он просто брал с «клиентов» предоплату в виде 50% от итоговой суммы. Таким образом, по версии следствия, ему удалось присвоить 17 миллионов рублей. По уголовному дело проходит 11 потерпевших.

- Свою вину мужчина не признал. Расследование завершено и все материалы направлены для рассмотрения в суд, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU