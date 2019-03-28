2019-03-28T18:18:31+03:00
Общество

«Вместе в цифровое будущее»: Татарстан лидирует

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270 работ поступило от журналистов и блогеров Поволжья на VIII конкурс «Вместе в цифровое будущее», организатором которого выступил «Ростелеком» в партнерстве с Ericsson. Наибольшее число заявок регионального этапа конкурса – из Татарстана.

В номинациях «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа», «5G – платформа новых возможностей», «Биометрия – путь к цифровой идентичности» заявлено 58 работ журналистов и блогеров республики. По словам ведущего программы iNews телеканала «Татарстан 24» Андрея Соколова, популярность темы IT в СМИ стала следствием стремительного развития новых технологий.

Андрей Соколов

Андрей Соколов

- Пять лет назад, когда передача iNews впервые появилась на телеэкранах, трудно было отыскать местные инфоповоды. Значимых событий в сфере IT Татарстана было крайне мало. За короткий срок республика совершила настоящий прорыв. Технопарки и бизнес-инкубаторы, беспилотные «КАМАЗы», электробусы и такси, запуск тестовой зоны 5G «Ростелекома» в Иннополисе – цифровая жизнь региона закипела. Нам нравится рассказывать о технологических новинках, и мы с радостью представляем наши сюжеты на конкурс, - сказал Андрей Соколов.

Работа корреспондента казанского интернет-издания «Реальное время» Дарьи Турцевой о кибермошенничестве и недобросовестной рекламе в интернете стала юбилейной 250-й.

- Раньше мы говорили, что высокие технологии занимают значимое место в нашей жизни. Сегодня же мы утверждаем, что без IT жизнь невозможна. Сложно найти сферу, которая развивается без цифровых решений. Я считаю, что рассказывать о возможностях и вызовах цифровой эпохи очень важно, - заявила Турцева.

Дарья Турцева

Дарья Турцева

Работы журналистов и блогеров принимаются до 31 марта 2019 года. Итоги регионального этапа члены жюри подведут в апреле, а на федеральном уровне – в июне текущего года.

Победители отправятся в штаб-квартиру компании Ericsson в Стокгольме. Подробности на сайте smi.rt.ru.

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 1,9 млн, из них более 1,2 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше 840 тыс. абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5 млн клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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