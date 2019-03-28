2019-03-28T17:58:33+03:00
Экономика

В 2018 году из бюджета Татарстана было выделено 422,6 миллиона рублей на покупку школьных учебников

Счетная палата республики провела аудит использования Минобром региона казенных денег
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Стало известно, что в 2018 году из бюджета Татарстана было выделено порядка 422,6 миллионов рублей на покупку 1,1 миллиона школьных учебников. Однако проверив ситуацию за три последних года счетная палата республики выявила здесь ряд отрицательных факторов.

В частности, их специалистами было обнаружено много вариаций учебников по отдельным предметам. Это создает риск их дальнейшего неиспользования. Так, например, 18,2 тысячи закупленных учебников в декабре 2018 году были исключены, согласно приказу Минобра России.

Не остался в стороне и факт использования учебников по базовым предметам, переведенным на татарский язык, которые были закуплены в 2015-2018 годах. Эти книги до сих пор не включены в Федеральный перечень учебников.

Также счетная палата Татарстана отметила, что разработанная и созданная за счет средств бюджета Татарстана информационная система «Электронный фонд учебной литературы» в настоящее время не функционирует.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Билайн предлагает клиентам дополнительный трафик и бесплатный интернет за сон и digital-детокс
Антимонопольщики завели дело на Фонд социального страхования Татарстана
В Казани будут судить лже-бизнесмена за обман на 17 миллионов рублей
«Вместе в цифровое будущее»: Татарстан лидирует
Жителя Чувашии заподозрили в распространении подросткового порно
В Набережных Челнах на Крестовоздвиженскую церквь установили купол с крестом
Со 2 апреля возобновляется прямое авиасообщение между Казанью и Ярославлем
«ВТБ Мои Инвестиции» - в числе лучших платформ FINAWARD 2018
За отличную учебу школьники из Татарстана смогут получить именные дневники с автографом Рустама Минниханова
В центре Казани на улицах Япеева и Муштари разрешили остановку для автобусов
1 апреля в Казани стартует конкурс на разработку проекта реконструкции ТРК «Кольцо»
В Йошкар-Оле осудили мужчину, сжегшего материалы уголовного дела
Генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер признан «Персоной года» в лизинге
29 марта ряд домов в трех районах Казани на день оставят без электричества
В Татарстане из-за едкого дыма эвакуировали детскую поликлинику
Жителя Чувашии подозревают в том, что он в свой день рожденья пытался скрыть убийство, бросив нож в тлеющие угли
29 марта в Татарстане военные проведут подрыв льда на реке Берля
Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев в четвертый раз стал дедушкой
ВТБ Пенсионный фонд получил награду за лучшее IT-решение в пенсионной индустрии
В Казани неизвестные подожгли мебель в квартире, пострадали два человека
В Чувашии оборудуют 9 спортплощадок для сдачи ГТО за 26,4 миллиона рублей
В Казани скончался мужчина, получивший травмы во время хлопка и пожара на Проспекте Победы
Жюри театральной премии "Тантана - 2019" не смогло выбрать победителя в номинации "Событие года"
В Татарстане спасли со льда заблудившегося мужчину
В Альметьевске угарным газом отравилась 26-летняя женщина
Казанский аэропорт первым в России получил престижную международную премию
В Казани пройдет "Тоннель" для автобусов