В 2018 году из бюджета Татарстана было выделено 422,6 миллиона рублей на покупку школьных учебников

СЕГОДНЯ 17:58 2019-03-28T17:58:33+03:00

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Стало известно, что в 2018 году из бюджета Татарстана было выделено порядка 422,6 миллионов рублей на покупку 1,1 миллиона школьных учебников. Однако проверив ситуацию за три последних года счетная палата республики выявила здесь ряд отрицательных факторов.

В частности, их специалистами было обнаружено много вариаций учебников по отдельным предметам. Это создает риск их дальнейшего неиспользования. Так, например, 18,2 тысячи закупленных учебников в декабре 2018 году были исключены, согласно приказу Минобра России.

Не остался в стороне и факт использования учебников по базовым предметам, переведенным на татарский язык, которые были закуплены в 2015-2018 годах. Эти книги до сих пор не включены в Федеральный перечень учебников.

Также счетная палата Татарстана отметила, что разработанная и созданная за счет средств бюджета Татарстана информационная система «Электронный фонд учебной литературы» в настоящее время не функционирует.

ИСТОЧНИК KP.RU