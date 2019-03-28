Жителя Чувашии заподозрили в распространении подросткового порно

СЕГОДНЯ 17:21 2019-03-28T17:21:29+03:00

Утверждается, что он рассылал эти материалы со своего мобильного телефона

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В Алатырском районе в отношении 25-летнего местного жителя, не имеющего постоянного места работы, возбудили уголовное дело за распространение в интернете подросткового порно.

По версии следствия, с мая 2018 по январь 2019 года парень, находясь у себя дома, с помощью своего мобильного телефона находил в Сети и скачивал порнографические фото- и gif-изображения с несовершеннолетними.

После этого, опять же с мобильника, он их распространял через переписку и открытые им аккаунты в одной из соцсетей.

- Данное уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным отделом «К» МВД Чувашии, - сообщают в следственном комитете республики. – В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд необходимых судебных экспертиз. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU