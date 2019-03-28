В Набережных Челнах на Крестовоздвиженскую церквь установили купол с крестом

СЕГОДНЯ 16:58 2019-03-28T16:58:10+03:00

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В понедельник, 26 марта, на Крестовоздвиженскую церковь в Набережных Челнах установили купол весом 1,1 тонны. Храм расположен на улице 40 лет Победы. Об этом событии сообщает Православное Закамье.

Известно, что зимой 2018 года была покрыта кровля храма и вырос подкупольный барабан. Тогда же в церковь приезжали специалисты из города Трехгорый, которые замерили посадочное место под купол. Изготовление металлокаркаса началось лишь после благословения правящего архиерея Казанской епархии митрополита Феофана. Монтаж купола начался 11 марта.

Фото: pravchelny.ru

Молебное пение с освящением креста и купола совершил благочинный Закамского округа протоиерей Андрей Дубровин.

Первое богослужение в Крестовоздвиженской церкви должно состояться в день Воздвижения Креста Господня.

ИСТОЧНИК KP.RU