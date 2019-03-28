2019-03-28T16:58:10+03:00
Общество

В Набережных Челнах на Крестовоздвиженскую церквь установили купол с крестом

Молебное пение с освящением креста и купола совершил благочинный Закамского округа протоиерей Андрей Дубровин
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pravchelny.ruФото: pravchelny.ru
Изменить размер текста:

В понедельник, 26 марта, на Крестовоздвиженскую церковь в Набережных Челнах установили купол весом 1,1 тонны. Храм расположен на улице 40 лет Победы. Об этом событии сообщает Православное Закамье.

Известно, что зимой 2018 года была покрыта кровля храма и вырос подкупольный барабан. Тогда же в церковь приезжали специалисты из города Трехгорый, которые замерили посадочное место под купол. Изготовление металлокаркаса началось лишь после благословения правящего архиерея Казанской епархии митрополита Феофана. Монтаж купола начался 11 марта.

Фото: pravchelny.ru

Фото: pravchelny.ru

Молебное пение с освящением креста и купола совершил благочинный Закамского округа протоиерей Андрей Дубровин.

Первое богослужение в Крестовоздвиженской церкви должно состояться в день Воздвижения Креста Господня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Чувашии заподозрили в распространении подросткового порно
Со 2 апреля возобновляется прямое авиасообщения между Казанью и Ярославлем
«ВТБ Мои Инвестиции» - в числе лучших платформ FINAWARD 2018
За отличную учебу школьники из Татарстана смогут получить именные дневники с автографом Рустама Минниханова
В центре Казани на улицах Япеева и Муштари разрешили остановку для автобусов
1 апреля в Казани стартует конкурс на разработку проекта реконструкции ТРК «Кольцо»
В Йошкар-Оле осудили мужчину, сжегшего материалы уголовного дела
Генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер признан «Персоной года» в лизинге
29 марта ряд домов в трех районах Казани на день оставят без электричества
В Татарстане из-за едкого дыма эвакуировали детскую поликлинику
Жителя Чувашии подозревают в том, что он в свой день рожденья пытался скрыть убийство, бросив нож в тлеющие угли
29 марта в Татарстане военные проведут подрыв льда на реке Берля
Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев в четвертый раз стал дедушкой
ВТБ Пенсионный фонд получил награду за лучшее IT-решение в пенсионной индустрии
В Казани неизвестные подожгли мебель в квартире, пострадали два человека
В Чувашии оборудуют 9 спортплощадок для сдачи ГТО за 26,4 миллиона рублей
В Казани скончался мужчина, получивший травмы во время хлопка и пожара на Проспекте Победы
Жюри театральной премии "Тантана - 2019" не смогло выбрать победителя в номинации "Событие года"
В Татарстане спасли со льда заблудившегося мужчину
В Альметьевске угарным газом отравилась 26-летняя женщина
Казанский аэропорт первым в России получил престижную международную премию
В Казани пройдет "Тоннель" для автобусов