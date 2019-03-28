2019-03-28T16:39:46+03:00
Туризм

Со 2 апреля возобновляется прямое авиасообщения между Казанью и Ярославлем

Вылеты запланированы на каждый вторник и воскресенье
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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В летную программу возвращаются прямые авиарейсы между Казанью и Ярославлем. Вылеты запланированы на каждый вторник и воскресенье.

Так, в первом случае самолет из Казани отправится в 16.50. В Ярославль он прилетит в 18.05. А обратно отправится в 19.00 и приземлится в столице Татарстана в 20.20.

По воскресеньям очередной вылет в Ярославль намечен в 10.00, с прибытием в 11.15. Самолет в Казань отправится в 12.00 и приземлится в 13.15.

Отмечается, что время вылета и прилета для каждого аэропорта указано местное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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