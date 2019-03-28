2019-03-28T15:59:53+03:00
Экономика

«ВТБ Мои Инвестиции» - в числе лучших платформ FINAWARD 2018

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ВТБ Капитал Инвестиции занял лидирующие позиции на ежегодной премии финансовой сферы FINAWARD 2018 в номинации «Инвестиционный продукт или сервис». Организатором премии инноваций и достижений финансовой отрасли выступает деловой журнал «Банковское обозрение».

Инвестиционная платформа для розничных клиентов «ВТБ Мои Инвестиции» получила высокую оценку среди проектов ключевых российских компаний. Эксперты подчеркнули ее удобное меню и интерфейс, которые понятны в использовании даже начинающему инвестору. Особенностью системы является определение риск-профиля клиента и персонализация информации, новостной ленты и инвестиционных предложений под задачи каждого инвестора. Клиент получает рекомендации, исходя из конкретных долей ценных бумаг на его счете.

- Мы рады, что экспертный совет финансового рынка отметил нашу инвестиционную платформу, которая создавалась при использовании самых современных технологий. Наша команда постоянно работает над ее улучшением, следуя передовым мировым тенденциям. Например, недавно, мы провели масштабное обновление, сделав «ВТБ Мои Инвестиции» еще более удобным и доступным продуктом для клиентов, - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ Владимир Потапов.

«ВТБ Мои Инвестиции» - инвестиционная платформа, которая объединила в себе брокерские сервисы и продукты управляющей компании. С момента запуска летом 2018 года число ее пользователей достигло 50 тысяч клиентов, которые совершили миллион сделок с оборотом свыше 700 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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