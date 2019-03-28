2019-03-28T15:38:24+03:00
Общество

За отличную учебу школьники из Татарстана смогут получить именные дневники с автографом Рустама Минниханова

Они будут торжественно вручены победителям в конце текущего учебного года
Алина ГАБДУЛИНА
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В письме обязательно должен быть указан город проживания, полное имя ребенка, номер школы, класс и контактный телефон совершеннолетнего представителяВ письме обязательно должен быть указан город проживания, полное имя ребенка, номер школы, класс и контактный телефон совершеннолетнего представителяФото: Ольга Крыльцова
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Школьники из Татарстана смогут побороться за именные дневники с автографом президента республики Рустама Минниханова. Для победы им нужно будет получить максимальное количество пятерок в течение четвертой учебной четверти текущего учебного года.

Для участия в конкурсе школьникам до 19 мая нужно отправить скриншоты своих электронных дневников или фотографии страниц его бумажного аналога на почту «Комсомольской правды» - kpkzn@yandex.ru или в WhatsApp на номер +7-906-11-88-00. В письме обязательно должен быть указан город проживания, полное имя ребенка, номер школы, класс и контактный телефон совершеннолетнего представителя.

Дневники победителям из 2-4, 5-9, 10-11 классов будут торжественно вручены в Казанском Кремле в конце текущего учебного года.

Для победы им нужно будет получить больше всего пятерок в течение четвертой учебной четверти текущего года

Для победы им нужно будет получить больше всего пятерок в течение четвертой учебной четверти текущего года

ИСТОЧНИК KP.RU

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